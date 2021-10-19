NetEase: опробованный Путиным пистолет-пулемет ПП-2000 обладает яростной огневой мощью

Пекин, 19 октября. Российский пистолет-пулемет ПП-2000 обладает высокой огневой мощью и точностью, благодаря чему идеально подходит для сил специальных операций. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.

Аналитики напомнили, что ранее ПП-2000 опробовал лично президент России Владимир Путин на одной из оружейных выставок. ПП-2000 предназначен для ведения ближнего боя в городских условиях. Кроме того, он намного проще в эксплуатации, чем другие образцы автоматического оружия. При этом возможность использования бронебойных патронов позволяет пробивать некоторые бронежилеты и каски. Вес пистолета-пулемета в снаряженном виде составляет чуть более 1,5 килограмма, передает «ПолитРоссия».

«Этот пистолет-пулемет создан с учетом потребностей сил специальных операций и обладает яростной огневой мощью и хорошей точностью», — говорится в публикации.

Prt Scr youtube.com / Veresk

Эксперты отметили, что ПП-2000 может оснащаться оптическим прицелом. К рукояти пистолета-пулемета также может монтироваться небольшой фонарик со встроенным инфракрасным прицелом.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба производилась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. «Циркон» успешно поразил условную морскую цель, находившуюся в Баренцевом море, передает «Утро.ру».