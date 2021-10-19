Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 11:31
11:30
Общество
Израильский аквалангист нашел древний меч рыцаря-крестоносца
11:24
Общество
Украинские ветераны вышли на митинг с требованием отправить в отставку сразу нескольких министров
11:24
Происшествия
Машину с матерью и ребенком обстреляли на юге Петербурга
11:22
Общество
Эвелина Хромченко показала трендовое пальто для «богатых невест»
11:20
Происшествия
В Петербурге исламиста приговорили к 4,5 года колонии за попытку сдать девушку в рабство
11:16
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хочет завершить карьеру
11:15
Происшествия
РКН намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы за неудаление запрещенного контента
11:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении матери убитой девочки из Вологды
11:12
Технологии
CASC: Китай испытал мощнейший в мире твердотопливный ракетный двигатель
11:12
Политика
Турция считает вмешательством призыв послов десяти стран освободить правозащитника Кавалу
Все новости

NetEase: опробованный Путиным пистолет-пулемет ПП-2000 обладает яростной огневой мощью
Армия
NetEase: опробованный Путиным пистолет-пулемет ПП-2000 обладает яростной огневой мощью
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Пекин, 19 октября. Российский пистолет-пулемет ПП-2000 обладает высокой огневой мощью и точностью, благодаря чему идеально подходит для сил специальных операций. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.

Аналитики напомнили, что ранее ПП-2000 опробовал лично президент России Владимир Путин на одной из оружейных выставок. ПП-2000 предназначен для ведения ближнего боя в городских условиях. Кроме того, он намного проще в эксплуатации, чем другие образцы автоматического оружия. При этом возможность использования бронебойных патронов позволяет пробивать некоторые бронежилеты и каски. Вес пистолета-пулемета в снаряженном виде составляет чуть более 1,5 килограмма, передает «ПолитРоссия».

«Этот пистолет-пулемет создан с учетом потребностей сил специальных операций и обладает яростной огневой мощью и хорошей точностью», — говорится в публикации.

Prt Scr youtube.com / Veresk

Эксперты отметили, что ПП-2000 может оснащаться оптическим прицелом. К рукояти пистолета-пулемета также может монтироваться небольшой фонарик со встроенным инфракрасным прицелом.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба производилась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. «Циркон» успешно поразил условную морскую цель, находившуюся в Баренцевом море, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

Все новости / Армия / NetEase: опробованный Путиным пистолет-пулемет ПП-2000 обладает яростной огневой мощью
путин россия пистолет-пулемет пп-2000
Комментировать