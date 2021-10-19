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Глава Пентагона Остин прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

  /   Обновлено: 19 октября 2021 11:04
Армия
Глава Пентагона Остин прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 октября. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

Американская делегация также примет участие в церемонии памяти павших защитников Украины. Кроме того, глава Пентагона встретится с украинским министром обороны Андреем Тараном. Главы ведомств обсудят прогресс Киева в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, которые необходимы для продвижения евроатлантических стремлений Украины.

Стоит отметить, что в 2014 году после госпереворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, украинский парламент законодательно закрепил устремления Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в военно-политический блок требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет не менее 20 лет.

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