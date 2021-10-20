Маркетолог Бермуда назвал пять нестандартных способов для улучшения отношения к бренду

Начитавшись учебников по маркетингу, любой новичок может сказать, что нужно работать над качеством продукта, добиться хорошего позиционирования на рынке, разработать пиар-кампанию, заниматься благотворительностью. Все эти советы хороши, но очень банальны — в них нет конкретики. Эксперт по маркетингу, писатель Владислав Бермуда назвал ФАН пять нестандартных способов сформировать положительное отношение к компании, увеличить прибыль и продвигать бренд.

Способ первый. Акции с WOW-эффектом

«Мой клиент решил предлагать посетителям первый массаж за 20% от его стоимости. Это ему было необходимо для привлечения клиентов в массажный салон и знакомства с брендом. В период действия акции прибыль была увеличена на 60%. Потому что люди приходили за копейки на первый сеанс, а после записывались на курс уже по хорошей стоимости. Единственная сложность — сначала никто не поверил в акцию. Никто не приходил на массаж за 20%, хотя это подарок невиданной щедрости для покупателя. Для решения этой проблемы мой клиент договорился с Mazda. Людям говорили, что 80% их массажа оплачивает Mazda. Клиенты пошли», — пояснил Владислав Бермуда.

Во-первых, заметил маркетолог, за счет этой акции удалось познакомить потребителей с брендом и сформировать первое впечатление. Во-вторых, акция с WOW-эффектом запускает сарафанное радио. В-третьих, неизвестный бренд поставили рядом с известной всем Mazda, за счет чего получили кредит доверия.

Способ второй. Создание добавочной ценности

«Приведу свой пример. Мои книги стоят сейчас 8 тыс. рублей. Когда я пришел с первой книгой (всего их шесть) в издательство, мне четко сказали, что аналогичные продукты стоят на полках по 500-700 рублей. Поэтому я не стал сотрудничать с издателями, а стал продавать книги сам — по той цене, которой хотел. Первую книгу «88 креативный идей на миллион» я продавал изначально за 5 тыс. рублей. Только за год она была продана более шести тысячам предпринимателей», — пояснил Владислав Бермуда.

Из личного архива - Владислав Бермуда /

В чем секрет? По словам эксперта, он создал к своей книге добавочную ценность на 50 тысяч рублей. Поскольку его аудитория — это предприниматели, он обзвонил всех своих знакомых подрядчиков, в качестве работы которых был уверен на 100%, — юристов, создателей сайтов, психологов, маркетологов, дизайнеров и прочих.

Способ второй. Кешбэк клиентам

«Как-то ко мне обратился ресторатор — в ресторан перестали ходить. Времени выяснять, почему не ходят, не было, как и бюджета на это. Тем более задача стояла привести клиентов, а не копаться в ошибках прошлого», — рассказал Владислав Бермуда.

По его словам, было решено сделать в ресторане рулетку — как в казино. Гость мог поесть и поставить свой чек на рулетку. И если он выигрывал, то его трапезу оплачивало заведение.

«Когда я перезвонил через месяц, ресторатор был в восторге», — добавил он.

Во-первых, как маркетолог заметил, ресторан был полностью заполнен гостям, клиенты шли огромным потоком. Во-вторых, увеличился средний чек, так как люди понимали, что если повезет, то ужин они получают бесплатно. В-третьих, процесс вынесения рулетки, ставка, игра — все это снималось на камеру и выкладывалось в соцсети. Сарафанное радио работало как нельзя лучше. В-четвертых, выигрывали часто, а процесс выигрыша обыгрывался как настоящее шоу.

Даже с учетом выигрышей (минус для прибыли ресторана) увеличение числа клиентов и повышение среднего чека с лихвой перекрывали затраты на акцию. За счет этого инструмента ресторан был у всех на слуху.

Способ четвертый. Подарки клиентам еще до покупки

«Однажды ко мне обратилась владелица магазина мужской одежды. Я предложил ей пойти в рестораны, барбершопы и другие бизнесы с мужской аудиторией. У бизнесов была задача дарить сертификат «Приходи и получи шарф за 1000 рублей в подарок» при покупке на повышенный средний чек», — пояснил Владислав Бермуда.

Таким образом, заметил он, к ней приходили мужчины, которые являлись ее потенциальными клиентами.

«В чем выгода дарить шарф, если клиент еще ничего не купил? Во-первых, себестоимость шарфа была всего 150 рублей, а затраты на привлечение одного клиента через «Яндекс.Директ» и таргет составляли около 300 рублей. Во-вторых, клиенты, которые приходили, покупали что-то еще и плюсом получали сертификат на следующую покупку «1000 рублей в подарок при покупке от 5000 рублей». В-третьих, клиенты для получения сертификата оставляли на следующую покупку свои контакты, а с ними уже можно работать», — рассказал Владислав Бермуда.

Способ пятый. Классное отличие от конкурентов

Маркетолог привел в пример сеть заводов по переработке мусора. Бизнес занимался переработкой мусора и изготовлением из продуктов переработки лавочек для благоустройства городской среды.