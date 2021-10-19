Мишустин распорядился выделить 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Москва, 19 октября. Правительство выделит около 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится на сайте кабинета министров, государство направит 28,3 млрд рублей на выплаты для детей от трех до семи лет. Еще 5,9 млрд рублей будут выделены для пособий многодетным семьям.

Выплаты на детей трех-семи лет могут получить семьи, доход которых на каждого человека не превышает показатель прожиточного минимума в регионе. Сумма пособия составляет от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка. В настоящее время этот вид материальной помощи получают родители 2,7 млн детей.

Кроме того, россияне могут получить пособие при рождении третьего и последующих детей до того, как ребенку исполнится три года. Сейчас помощь получают 620 тысяч семей. Ожидается, что благодаря дополнительным средствам пособия получат родители еще 48 тысяч детей.

Михаил Мишустин ранее заявил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов работы правительства. Он пообещал выделить дополнительные деньги на эти цели на заседании кабмина, прошедшем 14 октября.