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В Якутии браконьеры добыли более 300 кг осетра и черной икры
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело против предпринимателя по факту незаконной добычи осетра на реке Лена и незаконной охоты на территории Булунского района Якутии.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что в летний период одна из рыбоперерабатывающих компаний произвела вылов сибирского осетра сверх выделенной квоты», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники, осмотрев судно браконьеров, обнаружили свыше 430 килограммов рыб семейства осетровых и 88 килограммов черной икры, что превысило имеющуюся у предпринимателя квоту на добычу особо ценных водных биологических ресурсов на 330 килограммов. Также в трюме находилась разделанная туша лося, два охотничьих ружья и орудия лова. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный государству, превышает семь миллионов рублей.

«Дознавателем Межмуниципального управления МВД России «Якутское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 258 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», отметила официальный представитель МВД.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Все новости / Происшествия / В Якутии браконьеры добыли более 300 кг осетра и черной икры
россия уголовное дело якутия браконьеры
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