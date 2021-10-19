В Якутии браконьеры добыли более 300 кг осетра и черной икры

В Якутии возбуждено уголовное дело против предпринимателя по факту незаконной добычи осетра на реке Лена и незаконной охоты на территории Булунского района Якутии.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что в летний период одна из рыбоперерабатывающих компаний произвела вылов сибирского осетра сверх выделенной квоты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники, осмотрев судно браконьеров, обнаружили свыше 430 килограммов рыб семейства осетровых и 88 килограммов черной икры, что превысило имеющуюся у предпринимателя квоту на добычу особо ценных водных биологических ресурсов на 330 килограммов. Также в трюме находилась разделанная туша лося, два охотничьих ружья и орудия лова. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный государству, превышает семь миллионов рублей.

«Дознавателем Межмуниципального управления МВД России «Якутское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 258 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметила официальный представитель МВД.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.