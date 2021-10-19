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Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хочет завершить карьеру
Спорт
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хочет завершить карьеру
rfs.ru  /  пресс-служба Российского футбольного союза

Москва, 19 октября. Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Локомотива» Тарасов собирается уйти из спорта.

Полузащитник столичного «Велеса» Дмитрий Тарасов принял решение о завершении футбольной карьеры. Соответствующую информацию представили журналисты «Казанских ведомостей». Источник издания сообщил, что накануне 34-летний Тарасов организовал прощальный ужин в Домодедово для одноклубников. Сам игрок «Велеса» информацию о завершении карьеры пока не комментировал. В нынешнем сезоне Тарасов провел семь матчей ФНЛ-1, в которых забил один гол. Полузащитник является чемпионом России в составе столичного «Локомотива». На счету Тарасова восемь матчей за национальную сборную.

Ранее боец MMA Исмаилов задумался о завершении карьеры после поражения от Минеева в титульном поединке. Об этом рассказал брат и тренер спортсмена.

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Все новости / Спорт / Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов хочет завершить карьеру
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