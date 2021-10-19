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Назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова может привести к расколу в театре
Общество
Назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова может привести к расколу в театре
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 19 октября. Назначение актера и режиссера Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова может стать причиной конфликта в артистической среде. Об этом заявила давняя сотрудница театра, пожелавшая остаться анонимной.

Уже несколько недель в театральной среде ходят слухи об объединении МХТ с Театром Наций. Как пишут Telegram-каналы, глава Минкультуры Ольга Любимова якобы хочет досрочно расторгнуть контракт с режиссером Сергеем Женовачем, который возглавил МХТ после смерти знаменитого артиста Олега Табакова. Предполагается, что во главе объединения двух театров встанет актер Евгений Миронов.

Как отметила сотрудница МХТ в беседе с kp.ru, сейчас главное — удержать труппу театра от раскола. По словам женщины, помимо Миронова в качестве кандидатуры на пост худрука рассматривается и Хабенский.

«Он человек влиятельный, но его назначение может привести к расколу. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я. И первый, кто так может сказать, — это его лучший друг Михаил Пореченков», — пояснила работница театра.

Сотрудница отметила, что Хабенский является довольно жестким человеком. Как полагает женщина, Миронов все же больше склонен к компромиссу.

Перед стартом нового театрального сезона в МХТ имени Чехова прошла встреча актеров. Ни Пореченков, ни Хабенский не появились на этом собрании, правда, по уважительным причинам.

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театр хабенский мхт
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