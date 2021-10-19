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Вице-премьер Армении Григорян 20 октября прибудет в Москву на переговоры по Карабаху
Политика
Вице-премьер Армении Григорян 20 октября прибудет в Москву на переговоры по Карабаху
wikipedia.org  /  D.khachatrian / CC BY-SA 4.0

Ереван, 19 октября. Армянский вице-премьер Мгер Григорян во время визита в Москву 20-21 октября примет участие в заседании трехсторонней рабочей группы по Карабаху.

Согласно полученной информации, политик завтра отправится в столицу России. Уточняется, что Григорян проведет переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и его азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

«Григорян проведет переговоры с Алексеем Оверчуком и Шахином Мустафаевым», — сказано в сообщении армянского правительства.

Как стало известно ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Россию на фоне увеличения обстрелов в Нагорном Карабахе.

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