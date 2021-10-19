Вице-премьер Армении Григорян 20 октября прибудет в Москву на переговоры по Карабаху

Ереван, 19 октября. Армянский вице-премьер Мгер Григорян во время визита в Москву 20-21 октября примет участие в заседании трехсторонней рабочей группы по Карабаху.

Согласно полученной информации, политик завтра отправится в столицу России. Уточняется, что Григорян проведет переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и его азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

«Григорян проведет переговоры с Алексеем Оверчуком и Шахином Мустафаевым», — сказано в сообщении армянского правительства.

Как стало известно ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Россию на фоне увеличения обстрелов в Нагорном Карабахе.