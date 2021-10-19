Процесс урегулирования ситуации в Деръа идет уже месяц

Уже месяц на территории сирийской провинции Деръа продолжается процесс урегулирования статуса бывших боевиков. В рамках инициативы члены вооруженных группировок, готовые на примирение с властями и возвращение к мирной жизни, а также отказ от противоправных действий, сдают оружие и получают документы, позволяющие им вновь стать полноправными членами общества.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Регион Деръа в период войны в Сирии стал одним из первых, охваченных беспорядками. Весной 2011 года на его территории находилось большое количество беженцев из других сельскохозяйственных регионов, пострадавших из-за тяжелой засухи. После начала протестов на территории провинции участие в них приняли члены радикальных группировок.

Тогда власти сумели взять ситуацию под контроль, однако в Деръа закрепились члены оппозиционно настроенных вооруженных формирований, что впоследствии привело к новым беспорядкам и столкновениям. Западные страны начали поддерживать боевиков, что осложняло позиции Дамаска, а впоследствии в отдельные районы региона оказались под контролем группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей / Кирилл Оттер

К 2015 году положение легитимного правительства Сирийской Арабской Республики (САР) оказалось весьма неблагоприятным. У этого имелись определенные предпосылки: вмешательство в конфликт США и их союзников по западной коалиции, активность так называемой «умеренной оппозиции», переход некоторых граждан на сторону радикалов, а также массовое дезертирство военнослужащих, покидающих свои посты с оружием и обмундированием. В совокупности эти обстоятельства привели к тому, что Дамаск лишился контроля над значительной частью страны, захваченной боевиками.

После того, как Россия пришла на помощь Сирии, обстановка на поле боя изменилась. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ смогли добиться успехов и начали освобождение своей родины от террористов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В тот же период глава САР Башар Асад выпустил закон о помиловании граждан, выступивших против государства. В частности, мирная инициатива касалась сбежавших военнослужащих и сирийцев из числа местных вооруженных группировок, не участвовавших в боях, а также не совершивших серьезных преступлений против соотечественников.

Запущенный сейчас процесс урегулирования статуса укладывается именно в положения данного закона. Дополнительным стимулом для усиления активности в этом направлении стало недавнее обострение в районе Деръа Аль-Балад, которое удалось быстро остановить благодаря посредничеству со стороны сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ).

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сейчас лидеры общин Деръа, органы местного самоуправления, представители прокуратуры и военной полиции, а также офицеры службы безопасности и Сирийской Арабской Армии (САА) формируют совместные комиссии, координирующие работу центров урегулирования статуса.

Все приходящие туда люди сдают имеющиеся в их распоряжении оружие и боеприпасы, а также проходят проверку органами безопасности САР. После этого они получают справки об амнистии, которые бывают двух видов. Так, люди из захваченных боевиками регионов и вынужденно вступившие в их ряды, получают документы, действующие пожизненно. В то же время ставшие дезертирами военнослужащие получают бумагу, рассчитанную на три месяца — за это время они должны вернуться в те части, которые самовольно покинули, чтобы дослужить положенный срок.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Специалисты ЦПВС РФ продолжают свое участие в этом процессе, совершая надзор за процедурой. Участие российской стороны вызывает доверие всех сторон, участвующих в мирной инициативе.

Сейчас места приема граждан работают уже более чем в двенадцати населенных пунктов Деръа. Соответствующие процессы запущены практически по всей территории провинции. Прошедшие процедуру урегулирования статуса сирийцы получили возможность вернуться в свои дома, которым требуется ремонт после длительного периода войны.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с этим подразделения САА проводят разминирование территорий региона и расчистку завалов. В то же время власти организовывают процесс восстановления инфраструктурных объектов, вновь открывают местные отделения полиции и помогают гражданам вернуться к мирной жизни.

Федеральное агентство новостей / Мохаммад Жарбуа

1 Организация запрещена на территории РФ.