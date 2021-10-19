Публицист Союстов: «Военная провокация в Донбассе может иметь для Киева роковые последствия»

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Кризис отношений с США и Европой, а также тупик внутриполитического курса толкают президента Украины к радикальным решениям. У Зеленского и его окружения может возникнуть искушение устроить крупную военную провокацию в Донбассе. Подобное решение может иметь для Киева самые роковые последствия.

«Коза з вовком тягалася…»

Украинский суд города Северодонецка 18 октября избрал меру пресечения для наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка: похищенный украинскими силовиками, он будет содержаться под стражей.

На фоне ожидаемого визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина инцидент с похищением Косяка выглядит как попытка окружения Зеленского разогреть ситуацию на юго-востоке Украины. Аналитики поговаривают, что следующим шагом украинского руководства может стать куда более серьезная провокация. Например, наступательная операция ВСУ, способная окончательно разморозить конфликт в Донбассе.

Давайте разберемся, к чему может привести подобная инициатива Киева.

Для начала обратим внимание на то, чего в Киеве ждут от Остина. Если верить украинскому изданию «Факты», министр обороны США направляется на Украину, дабы «подтвердить, что двери НАТО для Киева открыты». Удивляться такой трактовке не следует — членство в НАТО давно является для постмайданных властей настоящей idee fixe.

Меж тем российская сторона неоднократно предупреждала, что для РФ членство Украины в НАТО неприемлемо. Совсем недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс высказался так:

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».

Заметим, это предупреждение прозвучало на фоне фактической заморозки отношений РФ с НАТО и стало логическим продолжением тех тезисов о неприемлемости вступления Украины в НАТО, которые в июне 2021 года весьма жестко озвучил Владимир Путин.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Также стоит вспомнить еще три момента.

Во-первых, комментарий Путина в июне 2018 года о том, чем может обернуться для Киева попытка бросить ВСУ на ДНР и ЛНР:

«Это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Во-вторых, заявление президента России в апреле 2021 года:

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту».

В-третьих, весьма показательное название заметки заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности контактов Москвы с нынешним украинским руководством — «Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася».

Как мне кажется, после таких красноречивых намеков со стороны руководства РФ можно не сомневаться — Россия готова решительно и жестко отреагировать не только на попытку вступления Украины в НАТО, но и на стремление Киева разморозить конфликт в Донбассе. Это понимают в Вашингтоне, но не хотят понимать в Киеве. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать на основании визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и с оглядкой на усиление Киевом конфронтации в Донбассе, где дело, похоже, дошло уже до полного демонтажа переговорного процесса. Во всяком случае, после инцидента с похищением украинскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК перспективы двусторонней встречи Путина и Зеленского, а также четырехстороннего минского формата выглядят тускло.

Кровавая провокация? Она самая

Бегло рассмотрим мотивации сторон.

ЕС вполне устраивает как заморозка конфликта в Донбассе, так и его окончание, в том числе в варианте захвата Киевом ДНР и ЛНР. Европа годами закрывает глаза на политические репрессии на Украине. Принимать активное участие в «замирении» Украины Европа не станет.

Для США Украина выступает самым эффективным инструментом давления на Россию и Европу, которым можно взорвать ситуацию в регионе в любой момент. Так что американцев вполне устраивает положение «ни мира, ни войны» на юго-востоке Украины. Что их, как и европейцев, не устраивает, так это положение, когда ради удовлетворения своих амбиций Зеленский провоцирует разогрев конфликта в Донбассе, тем самым превращая Соединенные Штаты и ЕС в заложников ситуации.

Для постмайданного режима в Киеве гражданская война на юго-востоке страны является единственным инструментом, способным:

— снизить политическое давление Европы и США на команду Зеленского;

— быстро вернуть Украину в международную повестку.

Федеральное агентство новостей /

Между прочим, Владимир Зеленский сейчас находится в очень сложном положении. Несмотря на репрессии «пана Зе» против политических оппонентов, шансы Владимира Александровича на выигрыш будущих президентских выборов очень невелики. Тем временем не только доступный Зеленскому репрессивный инструментарий оказался почти исчерпан, но еще и против Владимира Александровича сформировался внутриукраинский элитарный консенсус. Чтобы выйти на новый этап мер подавления, «пану Зе» нужен очень убедительный повод. Например, война. Кроме того, разморозка конфликта в Донбассе может дать Зеленскому возможность отмыться от клейма коррупционера, выиграть время и добавить себе привлекательности в глазах западного политикума и украинских националистов посредством образа «героического борца с российской агрессией».

Словом, идеальный вариант для «пана Зе» — развязать в Донбассе интенсивные боевые действия. Возможно, на отдельном участке оборонительных позиций «сепаров» (чтобы совсем уж не утратить контроль над ситуацией) и желательно с массовыми жертвами, чтобы создать яркую картинку, навязав которую Европе и США, можно было бы получить от Запада одобрение и поддержку в «борьбе» Украины с РФ.

Кровавая провокация? Она самая. Зеленский как опытный шоумен знает, как создать убедительный визуал, который можно будет «продать» за границу. Опять же, среди западного истеблишмента хватает сторонников жесткой конфронтации с Москвой, что Владимир Александрович способен посчитать еще одним доводом в пользу военной авантюры. Плюс к этому такую авантюру «пан Зе» может попытаться использовать для торпедирования переговорного процесса Вашингтона с Москвой, подрыва формирующегося энергетического союза РФ с ФРГ и выстраивания собственной предвыборной кампании на основе ультрапатриотической риторики.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Для новых украинских элит самым страшным кошмаром является сценарий, когда Вашингтон и Москва за спиной Киева договариваются о зонах влияния на Украине. Яркая картинка интенсивных боев в Донбассе могла бы помочь Зеленскому сорвать появление таких договоренностей. Единственный минус этого плана для Киева заключается в том, что его прекрасно знают в РФ и США.

До торга Киев может не дотянуть

Насколько негативно Россия воспринимает украинские «игры с огнем» и как жестко она готова на них реагировать, я уже упоминал выше. А что же США?.. Замечу, именно сейчас Соединенным Штатам, концентрирующимся на сдерживании КНР и разрушении альянса Пекина с Москвой, резкое осложнение ситуации в Донбассе вряд ли на руку. Столь же вряд ли разморозка Киевом конфликта в Донбассе, чреватая усилением конфронтации с РФ, нужна Европе, готовящейся к зиме под знаком энергетического кризиса, преодолеть который без помощи России попросту невозможно.

В свете этого не исключаю, что господин Остин торопится в Киев не столько для того, чтобы на людях дружески похлопать украинского президента по плечу, сколько ради того, чтобы кулуарно одернуть Владимира Александровича и отбить у того желание «играть с огнем» на юго-востоке Украины.

Перейдем к итогам.

Кризис отношений с США и Европой (принимать Украину в НАТО и ЕС те по-прежнему не торопятся), а также тупик внутриполитического курса толкают Зеленского к радикальным решениям. В силу нехватки политического опыта «пан Зе» испытывает серьезные проблемы с адекватным прогнозированием событий. Президент Украины, по-видимому, искренне верит, что устроенную им военную авантюру поддержат США и ЕС. Между тем для последних Украина — ценный, но временный актив. В случае резкой интенсификации Киевом конфликта в Донбассе Украина, вопреки ожиданиям Зеленского, станет не «бастионом западной демократии на пути российской агрессии», а предметом торга.