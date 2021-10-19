Учебный вертолетоносец проекта 14400 спустили на воду в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 октября. Предназначенный для подготовки морских вертолетчиков ВМФ РФ корабль проекта 14400 вывели из эллинга на верфи «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в Нижегородской области. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли РФ.

Судно предназначено для отработки навыков летного состава при посадке и взлете вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей, передает ТАСС.

«Морское специальное судно проекта 14400 выведено из эллинга «Судоремонтно-судостроительной корпорации» в Городце Нижегородской области», — сообщил источник.

После завершения строительства и испытаний судно будет направлено в Ейск для обеспечения работы Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке эсминца ВМС США Chafee нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к территориальным водам РФ, после чего попытался пересечь границу. Действия Chafee были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает «Утро.ру».