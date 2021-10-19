Пашинян назвал Россию основным торговым партнером Армении

Ереван, 19 октября. Российская сторона не просто играет ключевую роль в поддержании безопасности на Южном Кавказе, но и занимает основную позицию в экономике Армении, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Его обращение зачитали на заседании Восьмого армяно-российского межрегионального форума.

По словам политика, Москва является основным торговым партнером Еревана. Только за 2019 год двусторонний оборот товаров превысил два миллиарда долларов, а в этом году зафиксирован двузначный рост торгового оборота.

«Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны. Россия — основной торговый партнер Армении», — отметил премьер.

Как стало известно ранее, Пашинян назвал весьма продуктивными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.