Елена Драпеко об индексации пенсий и пособий: «Расходы на людей должны быть увеличены»

Депутат Госдумы, представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН рассказала, какие вопросы парламентская оппозиция намерена поставить перед правительством при принятии бюджета на 2022 год.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на 2022 год пока рассчитан, исходя из прежнего прогноза — в 5,8%. Тем не менее, исполняя поручение президента России Владимира Путина, все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Ранее появилась информация, что в 2022 году в соответствии с размером инфляции увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребенком.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Расходы на людей должны быть увеличены. Колонка Елены Драпеко

Мы знаем, что с февраля 2022 года правительство собирается повысить пособия по уходу за ребенком на 5,8%. Как мы, представители парламентской оппозиции, к этому относимся? Признаюсь, отношение двоякое. Что увеличение произойдет — это, безусловно, хорошо. Но оно пока официально запланировано в размере заявленной инфляции — этого, на наш взгляд, недостаточно.

Каждый из нас, приходя в магазин, видит, насколько серьезно выросли цены. Растут цены не только на продукты, но и на бензин, на коммунальные услуги — вообще на все. И совсем не в размере 5,8%. Напомню, наше Минэкономразвития уже повысило прогноз по инфляции в нашей стране на 2021 год до 7,4%.

Мы считаем, что этот показатель обязательно должен быть учтен при индексации всех соцвыплат. Мы также считаем, что часть нефтегазовых доходов, которую правительство намерено отсекать от бюджета для пополнения «кубышки» национального фонда благосостояния, не стоит увеличивать с 7% до 10%. Эти 3% нефтяных доходов, на наш взгляд, в нынешней ситуации вполне могут быть потрачены на улучшение жизни наших граждан.

Хочу напомнить, что так и не выполнено поручение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам. Еще при прошлом созыве Госдумы наша фракция не раз выступала с такими предложениями. Напомню, в нашей Конституции прописано, что пенсии должны индексироваться. Мы рассчитываем вновь вернуться к этому вопросу, чтобы исправить несправедливость по отношению к работающим пенсионерам. Есть также вопросы, касающиеся военных пенсий, — там тоже не проводится индексация в полном объеме, что, на наш взгляд, несправедливо.

Так что нам, депутатам, есть о чем поспорить с правительством при принятии бюджета на 2022 год. Мы будем настаивать на том, что расходы на людей должны быть увеличены.