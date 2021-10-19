Эрдоган выступил против усиления роли «горстки победителей» Второй мировой войны

Луанда, 19 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество снизить роль «горстки стран», которые являются победителями во Второй мировой войне.

Во время выступления в парламенте Анголы турецкий лидер добавил, что «мир больше пяти». Так президент намекнул на постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россию, Соединенные Штаты, Британию, Францию и КНР.

«В то время как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», — заявил Эрдоган.

Как стало известно ранее, президент планирует принять новую конституцию к 100-летию Турции. Он рассчитывает, что новый Основной закон будет «более демократичным».