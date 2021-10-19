«Мисс Украина» Анна Неплях дала отпор раскритиковавшим ее из-за русского языка

Киев, 19 октября. Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях ответила согражданам, которые раскритиковали ее из-за использования русского языка. Девушка отреагировала на многочисленные обвинения, записав видеообращение на украинском.

Модель дала отпор многочисленным критикам в Instagram Stories. По словам Неплях, за сутки она получила «миллион обвинений» в использовании русского языка в своем личном блоге. Недовольные сограждане заявляли, что победительница конкурса красоты якобы не знает родного языка. Как пояснила «Мисс Украина», 90% аудитории ее страницы в соцсети составляют русскоязычные люди.

«Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно», — отметила Неплях.

Девушка пояснила, почему обратилась к критикам именно на украинском. Модель хотела продемонстрировать, что «можно выучить родной язык за сутки» и при этом разговаривать «чисто и хорошо», пишет kp.ru.

Напомним, в 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документом предусмотрено использование только национального языка почти во всех сферах жизни.

Это ограничение нередко приводит к скандалам на украинском телевидении. Например, недавно украинские журналисты чуть не сорвали беседу с грузинским экспертом из-за запрета на русский язык.