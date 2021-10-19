Российские хоккеисты Бучневич, Костин и Барбашев помогли «Сент-Луису» победить в матче НХЛ

Глендейл, 19 октября. Голы Клима Костина, Павла Бучневича и Ивана Барбашева помогли клубу «Сент-Луис Блюз» одержать победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты «Сент-Луиса» минувшей ночью выиграли второй подряд поединок в нынешнем сезоне НХЛ, одержав гостевую победу над «Аризоной». Матч на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле завершился со счетом 7:4, пишет RT.

Четыре шайбы в составе гостей забили российские хоккеисты. Клим Костин оформил дубль, еще по разу отличились Павел Бучневич и Иван Барбашев. Благодаря победе «Сент-Луис» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. Следующий матч лиги команда Крэйга Берюбе проведет 21 октября. Соперником «Сент-Луиса» станет «Вегас Голден Найтс».

Ранее шайба российского форварда Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой». Команда из столицы США уступила сопернику со счетом 1:2.