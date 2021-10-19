Зачем США разрушают систему оперативной связи между НАТО и Россией

Заявление официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса о сохранении политики НАТО в отношении России, согласно которой альянс продолжит «сдерживать агрессию Москвы», удивления практически не вызывает. Вашингтон остается верным своей традиции в любой ситуации пытаться давить партнера по политическому диалогу.

Переворачивая смыслы с ног на голову, американские политики не стесняются называть Россию «агрессором», забывая о собственных «подвигах», постоянно ввергающих мир в состояние хаоса.

ТАСС / Кредит: AP/TASS Редактор: MC

Данное заявление Госдепартамента прозвучало после отказа Москвы от продолжения сотрудничества с Североатлантическим альянсом в форме поддержания контактов через Военную миссию связи и Информационное бюро НАТО в России, которые располагались в Москве, но по решению российского руководства отныне должны прекратить свою работу.

Такой шаг РФ стал ответом на предложение Альянса сократить российское представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, согласно которому 20 наших специалистов до 1 ноября должны убыть в Москву.

То есть, в Альянсе посчитали, что присутствие российских представителей в их штаб-квартире больше не является необходимостью, притом, что напряжение в отношениях НАТО и Москвы в последние дни достигло своего апогея.

Пресс-служба МИД РФ /

Разумеется, Россия была вынуждена ответить зеркально: какой смысл поддерживать отношения в одностороннем порядке, если другая сторона уже не считает возможным сохранять даже видимость диалога.

«Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Логика в действиях Североатлантического альянса есть только одна: отсутствие прямой линии связи с Москвой будет позволять структурам НАТО идти на действия провокационного и конфликтного характера, дистанцируясь от избегания подобных эксцессов.

Система, при которой существовала возможность оперативного контакта между высокопоставленными военными представителями сторон, длительное время демонстрировала свою эффективность на земле, в воздухе и на суше – то есть везде, где была вероятность пересечения вооруженных подразделений сторон, что могло привести к потенциальному военному конфликту.

До последнего времени эта система прямой связи давала положительные результаты, особенно в Сирии, где столкновения американских и российских военных носили характер «лицом к лицу». Отныне такая система прекращает свое существование.

Федеральное агентство новостей /

Означает это лишь одно — командование НАТО целенаправленно создает предпосылки для конфронтации на «линиях боевого соприкосновения», где военные России и НАТО вынуждены встречаться друг с другом.

Если раньше в неясной ситуации можно было быстро уточнить обстановку, связавшись с другой стороной по выстроенной системе оперативной связи, то теперь такая возможность отсутствует, и к чему это может привести уже понятно. Если сказать вкратце, то получается, что НАТО делает все, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией.

Вне всякого сомнения, первую скрипку здесь играет Вашингтон. Только ему одному выгодно военное противостояние с Россией на плацдармах Европы.

Ведь в случае развязывания войны будут страдать не американские города, а европейские и российские, как это уже было в результате двух мировых войн, единственным бенефициаром которых выступал Вашингтон. На фоне тех внутренних и внешних проблем, которые процветают сейчас в США, столкнуть лбами ЕС с Россией — старый и проверенный способ обнулить все обязательства и поднять свою экономику.

flickr.com / @The U.S. Army

Разумеется, европейские политики тоже прекрасно это понимают, и все громче раздается голос тех, кто призывает покончить с НАТО и создать Европейскую армию, независимую от Соединенных Штатов, что в настоящих условиях кажется единственно верным решением.

Как ожидается, на предстоящем военном совете НАТО будет сделано заявление о готовности принять в состав Альянса Грузию и Украину, что для Москвы означает пересечение Брюсселем обозначенных «красных линий», и что, вне всякого сомнения, заставит РФ принять симметричные меры.

flickr.com / @The U.S. Army

Все это не добавляет мира в отношения между Россией, США и НАТО и уже в ближайшем будущем может обернуться серьезными изменениями геополитического пространства.

А пока политики упражняются в словесности, Североатлантический альянс начал масштабные учения тактических ядерных сил «Steadfast Noon-2021», в ходе которых авиация 14 стран НАТО отработает все элементы практического применения арсенала американских ядерных бомб B-61, который хранится в Европе на шести объектах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Вашингтону, конечно, безразлично, что будет с Европой, в которой может произойти небольшая «тактическая» ядерная война, но самоубийственная политика глав некоторых европейских государств, которые в случае конфликта сгорят в ядерном огне, не понятна.