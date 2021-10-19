Минобороны РФ сообщило о начале российско-египетских учений «Защитники дружбы — 2021»

Москва, 19 октября. Стартовали пятые совместные российско-египетские учения десанта «Защитники дружбы — 2021». Торжественная церемония их открытия состоялась в пригороде Каира, о чем сообщает Минобороны РФ.

Свыше 500 бойцов гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения прибыли в Египет для участия в совместных с египетскими коллегами учениях «Защитники дружбы — 2021».

«На военной базе парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет (АРЕ) в пригороде Каира городе Иншас состоялась торжественная церемония открытия пятых совместных российско-египетских учений», — сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники приступят к активной фазе учений во вторник, 19 октября. В тренировке будут также задействованы самолеты Ил-76МД ВКС России и С-130 «Геркулес», а также тяжелые военно-транспортные вертолеты ВВС Египта.

Днем ранее в Таджикистане начались тройные учения «Эшелон-2021» и «Поиск-2021». Маневры стартовали на полигонах Момирак и Харб-Майдон. В них принимают участие 4000 военных и 500 единиц техники из России, Таджикистана и Узбекистана, о чем сообщает канал «360».

Ранее сообщалось, что совместные учения ВМФ России в ВМС Китая «Морское взаимодействие —2021» завершились в Японском море. Моряки отработали поиск мин и провели учебные стрельбы.