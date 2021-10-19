Сергей Лавров 20 октября примет участие в «московском формате» по Афганистану

Москва, 19 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует принять участие в заседании «московского формата» по Афганистану в столице России.

Встреча состоится 20 октября на территории Москвы. На заседании будут присутствовать представители десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

По итогам встречи стороны намерены принять совместное заявление по стабилизации ситуации на территории Афганистана.

Как стало известно ранее, бывший афганский президент Хамид Карзай примет участие в «московском формате». Об этом проинформировал дипломатический источник в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.