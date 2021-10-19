В Ленобласти северные олени вышли к людям на АЗС

Санкт-Петербург, 19 октября. Видео с удивительными посетителями заправки в Ленобласти попало в социальные сети. На кадрах видно, как благородные северные олени расхаживают по автодороге и территории АЗС.

Лесных обитателей заметили вблизи деревни Лупполово во Всеволожском районе. Очевидцы поделились своими фотографиями в Интернете. Многие пошутили, что «Дед Мороз приехал заправить свои сани».

Один из водителей снял семь диких животных на видео и опубликовал запись в соцсети. На кадрах видно, как несколько машин терпеливо ждали, пока олени перейдут дорогу. Позже выяснилось, что звери убежали из заповедника, который находится неподалеку от АЗС, но к вечеру уже были успешно возвращены домой.

В начале июля этого года ученые из ЯНАО снарядили ошейниками со спутниковыми передатчиками 13 северных оленей, сообщало Федеральное агентство новостей. Работа сотрудников Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН прошла на полевом стационаре Еркута.