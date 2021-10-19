Эфир: Ильмира Багаутдинова о перспективах и изменениях русской балетной школы

Во вторник, 19 октября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» артистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге Ильмира Багаутдинова рассказывает, как развивается школа классического балета в России.

Русский балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру великие имена — Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Чем живет сегодня российская танцевальная школа?

Какие новые технологии пришли в балет?

Как долго длится карьера профессионального танцора и чем она обычно заканчивается?

Отражают ли художественные книги и фильмы про балет реальность?

Сколько в Петербурге танцевальных коллективов? Как они переживают пандемию?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Ильмира Багаутдинова.