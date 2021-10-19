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Влияние «Газпрома» назвали одной из причин роста цен на голубое топливо
Экономика
Влияние «Газпрома» назвали одной из причин роста цен на голубое топливо
Пресс-служба ПАО Газпром

Стокгольм, 19 октября. Шведский политик Ханс Волмарк заявил об увеличении стоимости голубого топлива на европейском рынке. По его словам, на ситуацию якобы могла оказать «влияние» российская компания «Газпром», передает RT.

Валльмарк высказал мнение о ценах на газ в своем обращении к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману. В нем парламентарий указал, что из-за увеличения стоимости голубого топлива выросла плата и на энергоносители.

«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это "Газпром"», — заявил он.

Валльмарк поинтересовался у Игемана, собирается ли последний предпринять какие-либо действия, чтобы склонить ЕС к мерам, направленным на то, чтобы снизить «контроль» компаний-поставщиков на рост цен на газ.

Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее сообщил, что Москва готова оказать помощь Лондону во время газового кризиса в Европе. Российский «Газпром», на текущий момент, поставляет на рынок страны всего 3% топлива.

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Газпром швеция газ Волмарк
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