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МИД РФ заявил о продолжении курса на дедолларизацию
Экономика
МИД РФ заявил о продолжении курса на дедолларизацию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Курс России на дедолларизацию будет продолжен, несмотря на возможные издержки, заявил агентству «Интерфакс» заместитель министра иностранных дел страны Александр Панкин.

Он напомнил, что в США давно обсуждают возможные санкции для инвесторов, приобретающих российские облигации. По мнению чиновника, рынок эти риски уже учел. Панкин указал, что реальные перспективы полного запрета американцам приобретения облигаций пока не до конца очевидны.

«Во всяком случае, Минфин США неоднократно высказывался против такого шага, не говоря уже о самих финансовых компаниях», — добавил замминистра.

По его словам, МИД поддерживает регулярные контакты с иностранным бизнесом, работающим в России. Ведомство всячески поддерживает настрой предпринимателей на продолжение прагматичного, деполитизированного и взаимовыгодного сотрудничества, сообщил Панкин.

МИД РФ ранее поддержал сокращение доли доллара в национальных резервах. По мнению ведомства, положение страны станет более стабильным, если долларовая составляющая будет сведена к минимуму.

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санкции сша мид рф дедолларизация панкин
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