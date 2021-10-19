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Эфир: Плюсы и минусы ипотеки, а также арендного жилья
Экономика
Эфир: Плюсы и минусы ипотеки, а также арендного жилья
gov.karelia.ru  / 

Во вторник, 19 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» эксперт объясняет, что выгоднее — арендное жилье или ипотека.

Цены на жилье растут, но количество выданных ипотечных кредитов не уменьшается. Россию в последние годы захватил настоящий ипотечный бум. Однако находятся граждане, которые отказываются ввязываться в столь долгосрочный кредит и предпочитают жить в арендованном жилье.

Что выгоднее — 25-летний кредит или аренда жилья с постепенным накоплением всей суммы на покупку квартиры?

С каким доходом человек может быть уверен — ипотека ему по плечу?

Будут ли цены на квартиры в новостройках когда-нибудь падать?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, Александр Родионов.

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