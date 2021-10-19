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Госпитализированная Гузеева назвала COVID-19 «жестоким вирусом»
Шоу-бизнес
Госпитализированная Гузеева назвала COVID-19 «жестоким вирусом»
Pr Scr youtube.com

Москва, 19 октября. Знаменитая актриса Лариса Гузеева, госпитализированная с COVID-19, вышла на связь с поклонниками. Она призналась, что не была готова к коварной болезни.

Артистка попала в Коммунарку в конце сентября. Периодически она выходила на связь с подписчиками, оставляя короткие послания для них. Знаменитость отметила, что за последние три недели ничего не изменилось — мир не остановился, жизнь продолжает идти для всех.

«Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий», — написала 62-летняя артистка на странице в Instagram.

На днях у звезды «Жестокого романса» зафиксировали негативную динамику течения болезни. Врачи указали, что процент поражения легких возрос до 65. Несмотря на тяжелое протекание заболевания, артистка не унывает и просит поклонников быть аккуратными.

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