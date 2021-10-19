Сотрудники МЧС спасли от огня баню и дачные постройки на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 19 октября. Пожарным при крупном возгорании в одном из домов в СНТ «Сосенка» удалось спасли материальные ценности на сумму почти в один миллион рублей, сообщили в МЧС России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел ночью в Елизовском районе Камчатского края. Очевидцы сообщили в экстренную службу 112 о возгорании в двухэтажном доме.

На место ЧП прибыли 15 пожарных с четырьмя автоцистернами. Из-за того, что местные жители слишком поздно обратились за помощью, жилая постройка была практически полностью охвачена пламенем.

Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на соседние дома, баню, несколько теплиц и беседку. Правильно разработанная тактика помогла спасти материальные ценности на сумму почти в один миллион рублей.

Через два часа возгорание полностью ликвидировали. Около 90% частного дома было повреждено. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка в Самарской области. Правоохранителям удалось самостоятельно локализовать очаги возгорания.