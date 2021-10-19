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Компания «Башнефть» откроет три нефтяные скважины в ближайшее время
Экономика
Компания «Башнефть» откроет три нефтяные скважины в ближайшее время
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Global Look Press

Москва, 19 октября. Новые месторождения черного золота были обнаружены после проведения «Башнефтью» геологической разведки на Западно-Кунгакском лицензионном участке, сказано в одном из Telegram-каналов.

По информации геологов, проводивших специальную разведку, в ближайшее время российская компания «Башнефть» может открыть минимум три новые скважины на Западно-Кунгакском участке.

Уточняется, что по заказу представителей компании геологи проверяют старые участки «Башнефти», где на большой глубине могли остаться запасы от 2 до 3,5 млн тонн нефти, передает «Сенсаций.нет».

Как стало известно ранее, экономист Михаил Беляев указал на выгодный момент для вложений в акции «Башнефти». По его словам, об этом сигнализируют низкие котировки акций компании.

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нефть башнефть скважины
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