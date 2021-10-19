Бывший омбудсмен Украины заявила о пользе «СП-2» для участников его сертификации

Киев, 19 октября. Участие компании «Нафтогаз» в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» вряд ли помешает энергетическому проекту, заявила бывший украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее сообщил, что Киев направил заявку на участие в сертификации оператора «СП-2» с целью помешать выдаче газопроводу специального разрешения.

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?» — сказала Лутковская на телевидении.

Федеральное агентство новостей /

Бывший омбудсмен добавила, что участие «Нафтогаза» в процессе сертификации проекта вряд ли окажет какое-либо влияние на этот процесс. Все остальные участники процедуры понимают, что благодаря «СП-2» страны и их граждане будут получать газ по дешевой цене, заключила она.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в нападках на «Северный поток — 2». По его словам, Киев пытается вывести эту тему на уровень истерики.