Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое

Москва, 19 октября. Новая ракета позволила вдвое увеличить дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Благодаря новому боеприпасу возможности «Бала» стали сопоставимыми по дальности с комплексом «Бастион», который оснащается сверхзвуковыми ракетами «Оникс», передает ТАСС.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 километров, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали автономную группировку ударных роботов «Маркер». В ходе испытаний роботы самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями.