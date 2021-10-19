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Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое
Армия
Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое
ru.wikipedia.org  /  Pliskin / CC0

Москва, 19 октября. Новая ракета позволила вдвое увеличить дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Благодаря новому боеприпасу возможности «Бала» стали сопоставимыми по дальности с комплексом «Бастион», который оснащается сверхзвуковыми ракетами «Оникс», передает ТАСС.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 километров, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали автономную группировку ударных роботов «Маркер». В ходе испытаний роботы самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями.

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россия ракетный комплекс бал
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