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Премьер-министр Японии завершил рабочую поездку после запусков ракет со стороны КНДР

  /   Обновлено: 19 октября 2021 09:49
Политика
Премьер-министр Японии завершил рабочую поездку после запусков ракет со стороны КНДР
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 19 октября. Новый японский премьер-министр Фумио Кисида вынужденно прервал рабочую поездку по стране из-за запуска ракет со стороны Северной Кореи, сообщили на телеканале NHK.

Согласно полученной информации, глава правительства направляется в Токио. Он сел на скоростной поезд «синкансэн» на станции Сэндай в префектуре Мияги. В резиденцию политик прибудет приблизительно к трем часам дня по местному времени. Уточняется, что премьер примет участие в заседании совета национальной безопасности Японии.

По словам самого Кисиды, КНДР совершила два ракетных запуска. Военнослужащие Южной Кореи отметили, что выпущенные снаряды были баллистическими ракетами малой дальности.

Как стало известно ранее, Северная Корея запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря. Ракеты были выпущены в восточном направлении из провинции Пхенан-Намдо.

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