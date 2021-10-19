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Звезда «Мажора» Александр Дьяченко признался, что не узнавал себя в зеркале после COVID-19
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Александр Дьяченко признался, что не узнавал себя в зеркале после COVID-19
instagram.com  /  @antigoalex

Москва, 19 октября. Звезда сериала «Мажор» и фильма «Брат-2» Александр Дьяченко рассказал о последствиях перенесенного им коронавируса. Тяжелая болезнь сказалась не только на здоровье, но и на внешности актера.

Артист, заболевший COVID-19, оказался в красной зоне одной из больниц минувшим летом. По словам Дьяченко, он уходил в цитокиновый шторм и десять дней пребывал будто в сумерках. Звезде кино и сериалов до сих пор не удалось побороть все последствия коронавируса.

«Коварность этой инфекции в том, что происходит дегенерация нейронных связей в мозгу, человек впадает в депрессию, вспоминает самое нехорошее, что случилось с ним в жизни», — пояснил актер в интервью «7Дней».

Как отметил артист, ему до сих пор бывает трудно подбирать слова. Кроме того, Дьяченко пришлось долго бороться с астеническим синдромом — он мог простоять только 15–20 секунд, после чего начинались головокружение и звон в ушах. После выписки из больницы актера везли до такси на каталке.

«Гормональная терапия тоже наложила сильный отпечаток на внешность: плюс десять килограммов, лицо одутловатое. Диеты и спорт особо не помогают. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — поделился Дьяченко.

Многим российским знаменитостям довелось испытать на себе, что такое коронавирус. Например, ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева тоже попала в больницу с COVID-19. Показатель поражения легких артистки достиг 65%.

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