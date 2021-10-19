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Власти ДНР сообщили о минометном обстреле донецкого поселка Спартак со стороны ВСУ
Армия
Власти ДНР сообщили о минометном обстреле донецкого поселка Спартак со стороны ВСУ
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Донецк, 19 октября. Бойцы ВСУ подвергли минометному обстрелу населенный пункт Спартак, расположенный к северу от Донецка, о чем сообщили представители Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Ситуация на линии соприкосновения сил в Донбассе остается напряженной. Во вторник, 19 октября, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об очередном обстреле со стороны позиций ВСУ.

«Огонь был открыт украинской армией в 07:40 с позиций в районе поселка Опытное. По Спартаку было выпущено 12 мин калибра 120 мм», — передали представители республики.

Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе обострилась после похищения 13 октября украинскими силовиками наблюдателя представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка, который в настоящее время все еще находится в плену. В понедельник, 18 октября, украинские военные открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. При обстреле был поврежден действующий механический завод и еще пять жилых домов. Под обстрел также попали населенные пункты Луганской Народной Республики: Калиново, Сокольники и Золотое-5.

С июля 2020 года на территории Донбасса вступили в силу дополнительные соглашения по обеспечению перемирия, которые ввели полный запрет на ведение огня, размещение военной техники, а также ведение инженерных работ и разведки, однако со стороны ВСУ регулярно регистрируются нарушения.

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украина всу донецк
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