Включение Соединенных Штатов в «нормандский формат» противоречит всем ранее заключенным соглашениям между странами-участниками. Об этом ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Попытка втиснуть США

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках визита в Москву говорила с российским руководством о возможности привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они обсуждали множество тем. Говорили и о формате участия [США в урегулировании в Донбассе]. Но деталей не знаю», — заявил президент.

Global Look Press / Rod Lamkey

По словам Зеленского, он обсуждал этот вопрос с президентом США Джозефом Байденом во время визита в Вашингтон. Глава Белого дома пообещал подумать и предложить России формат.

Дестабилизирующий фактор

Как отметил Юрий Швыткин, включение Соединенных Штатов в «нормандский формат» противоречит всем ранее заключенным соглашениям, которые существуют между странами-участниками. Появление за столом переговоров дополнительной страны в виде США может только осложнить все процессы по урегулированию ситуации.

«Сегодня мы видим, что Украина не выполняет минские договоренности. И Киев их даже не собирается выполнять. Поэтому какие-либо другие форматы, дополнительные встречи, на мой взгляд, излишни. Сначала должны быть выполнены Минские соглашения. Наращивание каких-либо дополнительных переговорных процессов на различных площадках, в том числе и в «нормандском формате». Руководство Украины — это собачка на поводке Соединенных Штатов», — пояснил Юрий Швыткин.

из личного архива / Юрий Швыткин

Политик скептически относится к заявлению украинского лидера.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева по вопросу Донбасса. В Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна — проводить встречу ради встречи нет смысла.