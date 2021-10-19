Командование ВС США: ракетные испытания в КНДР не несут угрозы Вашингтону

Вашингтон, 19 октября. Северокорейские испытания баллистической ракеты малой дальности не представляют угрозы для Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

В ведомстве отметили, что испытательный пуск не несет непосредственной угрозы для персонала, территории США или союзников Вашингтона.

«Но мы продолжим следить за ситуацией», — говорится в заявлении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР произвела пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. По мнению журналистов, Пхеньян провел испытание баллистической ракеты малой дальности.

В конце сентября 2021 года, в КНДР заявили об успешных испытаний новой гиперзвуковой ракеты. Боезапас получил наименование «Хвасон-8». Ракета является разработкой ученых Академии военных наук КНДР. Тестирование ракеты проводилось на одном из северных полигонов республики.