Публицист Анпилогов: США подозревают Китай в испытании глобального гиперзвукового оружия

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Гонка гиперзвуковых вооружений все больше интернационализируется — судя по всему, вслед за КНДР к ней присоединился Китай. Информацию об этом разместило американское издание Financial Times, сославшись на свои источники в разведсообществе США. По информации FT, испытание в КНР застало спецслужбы и военных Штатов врасплох, поскольку они не предполагали столь быстрого прогресса страны в этой сфере.

В ответном сообщении МИД КНР, последовавшем в понедельник, говорится, что речь идет об испытании космоплана, а не маневрирующего гиперзвукового блока. Так что же запускали в стране в августе 2021 года?

«Ядерная боеголовка с ядерным двигателем»

Материал FT выглядит алармистски даже по своей сути. Издание со ссылкой на «источники в разведсообществе США» сообщило, что в КНР провели испытание «гиперзвукового оружия, способного нести ядерную головную часть, оснащенного ядерным двигателем и способного к глобальному удару». По словам FT, головной гиперзвуковой блок «обогнул Землю» по низкой околоземной орбите и имитировал удар по цели, промахнувшись на расстояние всего лишь около 20 миль (32 километров), что застало разведку США «врасплох».

Конечно, в этом сообщении есть несколько сомнительных моментов. Во-первых, пока что ни одна из стран мира не объявляла о создании действующего ядерного реактивного двигателя. Да, и СССР, и США в 1960-1970 гг. экспериментировали с такими проектами, однако так и не создали ядерный реактивный двигатель, способный хотя бы оторваться от земли, не говоря уже о том, чтобы обеспечить устойчивый аэродинамический полет.

В Штатах такие двигатели, созданные в рамках проекта Nerva, так и остались на земных испытательных стендах и были признаны непригодными для американской программы полета на Марс. В СССР разработка ядерного РД-0410 дошла до стадии его испытаний на Семипалатинском полигоне, однако этот ракетный двигатель, несмотря на рабочую конструкцию, так и не применялся.

youtube.com / Prt Scr Sad and Funny

Известно, что сейчас в России ведутся работы над перспективной крылатой ракетой с ядерным двигателем (проект «Буревестник»), о чем было сказано президентом Россиив послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Однако пока что Минобороны РФ не сообщало об окончании испытаний этой ракеты. По информации газеты «Аргументы и факты», «Буревестник» будет принят на вооружение не ранее 2027 года.

Таким образом, создание КНР крылатой ракеты с ядерным двигателем было бы настоящим технологическим прорывом, которого пока что не достигли ни в России, ни тем более в США.

Второй странный момент в сообщении — точность попадания ракеты в цель. При всей сложности гиперзвукового полета вопрос наведения гиперзвукового маневрирующего блока уже давно успешно решен. Поэтому «точность» в три с лишним десятка километров от цели, в общем-то, является провальной. На таком расстоянии не поможет даже ядерный боезаряд большой мощности — цель просто не будет поражена.

Таким образом, издание FT явно упустило и исказило некие важные детали реального испытания.

Это — космоплан?

В понедельник Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты. Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом или ядерным двигателем, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.

Более подробных комментариев о сути августовского пуска космического объекта в министерстве не предоставили, сообщив лишь, что «это было обычное испытание с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата».

kremlin.ru /

В таком варианте трактовки событий речь может идти о проекте китайского «космического челнока», испытания которого признают и подтверждают в Пекине. Однако КНР сообщила об успешном первом полете многоразового суборбитального корабля не в августе. Заявление об испытательном полете такого объекта появилось 19 июля на сайте государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC). Это произошло на третий день после запуска космоплана. Согласно этой информации, челнок стартовал с военного космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, после чего совершил горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци во Внутренней Монголии, примерно в 220 км к юго-востоку от точки запуска.

Таким образом, об августовском запуске в КНР предпочли промолчать. Если верить FT, речь шла уже не о «коротком подскоке» за пределы атмосферы на 220 км по горизонтали, а о полноценном низкоорбитальном полете, который мог быть продолжен и на несколько витков вокруг Земли. Как ни крути — достижение, о котором вполне могло сообщить та же CASC.

Кроме того, стоит учитывать, что отличить гиперзвуковой маневрирующий боевой блок от мирного космолета достаточно сложно. С аэродинамической и конструкционной точки зрения они представляют собой очень схожие, почти неразличимые объекты, равно как и одинаковым образом ведут себя на орбите и во время активного гиперзвукового полета в атмосфере Земли.

Поэтому не стоит исключать, что Китай действительно испытал космоплан. Однако эти испытания несли некую дополнительную составляющую, которую в Пекине предпочли скрыть от посторонних глаз.

Гонка продолжается

В США испытания подобной системы, имеющей название «Продвинутое гиперзвуковое оружие» (Advanced Hypersonic Weapon, AHW), ведутся с переменным успехом еще с 2011 года. Из двух испытательных пусков, проведенных в 2011 и 2014 годах, пока успешным был только первый, —когда выводящая AHW ракета STARS успешно стартовала с Гавайских островов. Сам боевой блок AHW, достигнув скорости то ли в 5 Махов, то ли в 8, по сообщениям различных источников, после успешного маневрирования на гиперзвуковой скорости упал в районе атолла Кваджалейн.

В марте 2019 года Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов для развития концепции гиперзвукового тактического блока. Однако пока что у американцев такого оружия нет.

Минобороны РФ /

В России такое оружие уже создано — это гиперзвуковой блок «Авангард». Он запускается при помощи межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и развивает скорость около 28 Махов. Первые «Авангарды» встали на боевое дежурство в РФ декабре 2019 года в Ясненской ракетной дивизии.

А вот КНР все это время формально шла в этой гиперзвуковой гонке только третьей. Китайский гиперзвуковой блок под условным названием WU-14 успешно испытывался семь раз, еще в 2014-2015 гг. Но после этого программа гиперзвукового оружия республики, казалось бы, застыла: новости о ней перестали приходить, а о дальнейшей судьбе WU-14 ничего не было известно. Теперь же существует вероятность, что Китай получил в свое распоряжение аналог российского «Авангарда», причем обойдя США на крутом повороте и став вторым в мире обладателем действующего гиперзвукового оружия.

Хотя, конечно, можно поверить и информации МИД КНР. Тогда выходит, что у китайцев появился аналог советского «Бурана» или американского Space Shuttle, что тоже является крупным технологическим достижением.