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В Алтайском крае пожарные вытащили из горящего частного дома троих детей

  /   Обновлено: 19 октября 2021 09:34
Общество
В Алтайском крае пожарные вытащили из горящего частного дома троих детей
ГУ МЧС по Вологодской области

Барнаул, 19 октября. Трое детей были спасены из горящего дома в Алтайском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел в селе Залесово.

По информации ведомства, хозяева частного дома обратились в экстренную службу 112. Местные жители сообщили, что в их постройке началось возгорание.

По прибытию на место ЧП спасатели узнали, что внутри жилья остались три девочки 6, 7 и 16 лет. Пожарные выбили стекло, через которое пробрались в затянутую густым дымом комнату.

Дети спрятались под столом. Двое сотрудников МЧС подхватили их на руки и вынесли на улицу. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.

В конце сентября этого года кузбасские пожарные вытащили из горящей квартиры двоих детей, сообщал ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.

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