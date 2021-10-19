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Yonhap: Северная Корея провела испытания баллистической ракеты малой дальности
Армия
Yonhap: Северная Корея провела испытания баллистической ракеты малой дальности
wikipedia.org  /  Abigail Waldrop / the United States Army с идентификатором 160604-A-AW123-011

Сеул, 19 октября. Северокорейские военные провели очередные ракетные испытания. По данным издания Yonhap, неизвестная ракета преодолела расстояние в 450 километров.

По данным источников Yonhap, испытания ракеты провели у населенного пункта Синпхо в провинции Хамген-Намдо. Запуск произвели в сторону Японского моря. Наивысшая точка полета протестированной ракеты составила 60 километров.

За нынешний год это уже восьмые ракетные испытания, проведенные в КНДР. Японский премьер-министр Фумио Кисида сообщил СМИ, что северокорейские военные протестировали сразу две ракеты. Заместитель генсека кабмина Японии Есихико Исодзаки выразил протест и заявил, что действия Северной Кореи угрожают безопасности всего региона. Токио направил протест Пхеньяну через дипломатическое представительство в Китае. Власти Южной Кореи не исключают, что пуск могли произвести с борта подводной лодки, как это было в 2015 и 2019 годах, когда КНДР испытывала в Японском море баллистические ракеты «Хвасон-8».

Ранее СМИ сообщили, что Примгидромет не зафиксировал изменений в радиационном фоне Приморского края после пуска неопознанного снаряда из Северной Кореи в сторону Японского моря.

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кндр северная корея ракетные испытания
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