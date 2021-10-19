Зеленский высказался против запрета фильмов с попавшими под санкции актерами из России

Киев, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на показ в стране фильмов с российскими актерами, которые попали под санкции Киева. Украинский лидер выступил против подобных ограничений, касающихся кинокартин.

В качестве примера Зеленский привел сериал «Сваты», который выпустила его студия «Квартал 95». Звезда проекта Федор Добронравов оказался под санкциями Киева, поскольку поддержал воссоединение России и Крыма.

«Помните, как Служба безопасности Украины запретила показывать сериал «Сваты»? Просто остановили. Но они не могли остановить эту трансляцию на других коммерческих платформах, потому что права были за границей», — заявил украинский лидер в интервью каналу ICTV.

Как отметил президент Украины, «Сваты» были сняты еще до резкого ухудшения отношений Киева и Москвы, и в проекте задействовали любимых многими актеров. При этом, по мнению Зеленского, введение санкций против Добронравова было верным решением. Однако украинский лидер убежден, что запрещать фильмы, снятые задолго до обострения, не следует.

«А как быть с фильмом, где снимается Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен?» — цитирует Зеленского «Культуромания».

Ранее президент Украины анонсировал создание в стране телеканала о «борьбе с Россией». По словам Зеленского, Киев ведет переговоры с Евросоюзом по этому проекту.