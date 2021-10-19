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Суд признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у «Южной многоотраслевой корпорации»
Экономика
Суд признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у «Южной многоотраслевой корпорации»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 19 октября. Арбитражный суд Москвы признал незаконным приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии у «Южной многоотраслевой корпорации», сообщает «Коммерсантъ».

Регулятор отозвал лицензию у ЮМК в середине марта. Причиной стали многократные нарушения законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Иск от кредитно-финансовой организации поступил в суд через десять дней после отзыва лицензии. Как отметил партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев, это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов регулятора.

Партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубров добавил, что решения ЦБ редко обжалуются, и суды нечасто принимают решения в пользу банков. Он подчеркнул, что последний раз подобный случай произошел в 2015 году, когда суд признал незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии у АО «Профессионал Банк» и у Атлас-банка.

Торгпредство РФ в Финляндии ранее сообщило о массовом закрытии счетов российских компаний в финских банках. Сложившаяся ситуация может привести к снижению инвестиций и нанести ущерб экономике Финляндии.

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