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Остановит ли судебный запрет деятельность экстремистов из «Мужского государства»
Общество
Остановит ли судебный запрет деятельность экстремистов из «Мужского государства»
pxhere.com  / 

Нижегородский областной суд признал неформальное общественное движение «Мужское государство»1 (МГ, экстремистская организация запрещена в РФ) экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Движение занималось в том числе шантажом коммерческих структур. На суде прокурор напомнил о некоторых акциях «Мужского государства»: его активисты не только пропагандировали идеи превосходства по половому признаку, но и возбуждали вражду и ненависть по расовому принципу. Известно, что четверо сторонников МГ уже получили реальные сроки за создание экстремистского сообщества.

Так, пресс-секретарь АО «Вятич» (бренд «Вятский квас») Владимир Маматов 4 октября выступил на YouTube с официальным заявлением по поводу нападок «Мужского государства» на бренд. Он отметил, что сторонники МГ оставляют под постами «Вятского кваса» комментарии, разжигающие «национальную, расовую рознь». Маматов попросил основателя Telegram Павла Дурова, а также МВД и ФСБ обратить внимание на ситуацию.

Смогут ли власти обеспечить контроль за выполнением решения Нижегородского областного суда? Как много в России сторонников национализма и мужского шовинизма? Где еще могут вещать сторонники МГ? Как много в России подобных организаций, какова ответственность за подобную деятельность?

На эти и другие вопросы ответят представители бизнеса, юристы и правозащитники.

Эфир пройдет во вторник, 19 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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1 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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