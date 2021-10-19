Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 09:57
09:55
Экономика
Компания «Башнефть» откроет три нефтяные скважины в ближайшее время
09:53
Общество
Остановит ли судебный запрет деятельность экстремистов из «Мужского государства»
09:51
Политика
Бывший омбудсмен Украины заявила о пользе «СП-2» для участников его сертификации
09:49
Армия
Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое
09:49
Политика
Премьер-министр Японии завершил рабочую поездку после запусков ракет со стороны КНДР
09:48
Общество
Жители Мурманска сообщили о первом снеге в городе
09:47
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Александр Дьяченко признался, что не узнавал себя в зеркале после COVID-19
09:47
Армия
Власти ДНР сообщили о минометном обстреле донецкого поселка Спартак со стороны ВСУ
09:47
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить работу следователя из Ленобласти по делу о гибели мужчины
09:47
Происшествия
Оползни унесли жизни шести человек на севере Индии
Все новости

Полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер» прошли в России
Армия
Полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер» прошли в России
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 19 октября. Испытания автономной группировки ударных роботов «Маркер» состоялись на одном из полигонов в России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В ходе испытаний роботы самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями, передает РИА Новости.

«Был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном», — уточнил собеседник агентства.

В ближайшем будущем специалисты планируют испытать «Маркер» вместе с группой роботов беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разведывательные возможности воздушных дронов существенно повысят эффективность ударных машин.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер» прошли в России
россия роботы испытания маркер
Комментировать