Полигонные испытания пяти ударных роботов «Маркер» прошли в России

Москва, 19 октября. Испытания автономной группировки ударных роботов «Маркер» состоялись на одном из полигонов в России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В ходе испытаний роботы самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями, передает РИА Новости.

«Был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном», — уточнил собеседник агентства.

В ближайшем будущем специалисты планируют испытать «Маркер» вместе с группой роботов беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разведывательные возможности воздушных дронов существенно повысят эффективность ударных машин.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.