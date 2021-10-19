Всемирный день балета: что ждет российскую танцевальную школу

Артистам российского балета есть чем гордиться: отечественный балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров. Достаточно назвать такие имена, как Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Что ждет российскую танцевальную школу в перспективе? Какие новые технологии пришли в балет? Как долго длится карьера профессионального танцора и чем она обычно заканчивается? Отражают ли художественные книги и фильмы про балет действительность? Сколько в Петербурге танцевальных коллективов, как они переживают пандемию?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит балерина Мариинского театра в Санкт-Петербурге Ильмира Багаутдинова.

Брифинг состоится во вторник, 19 октября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55