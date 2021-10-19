Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара

Москва, 19 октября. Курс американской валюты продемонстрировал снижение на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократилась на 3,75 копейки и составила 71,25 рубля за доллар. При этом курс евро в начале торговой сессии поднялся на 5,5 копейки и достиг 82,755 рубля.

Накануне Банк России понизил официальные курсы валют. Стоимость доллара опустилась на 6,57 копейки и составила 71,17 рубля. Европейская валюта подешевела на 26,84 копейки, до 82,46 рубля за единицу, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных.

Приток капитала, высокие цены на нефть, увеличение экспорта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ поддержат курс российской валюты в 2022 году. Такой прогноз представили в Счетной палате.