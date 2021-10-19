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Что выгоднее — взять ипотеку или снимать жилье в Петербурге

  /   Обновлено: 19 октября 2021 09:29
Общество
Что выгоднее — взять ипотеку или снимать жилье в Петербурге
Народные новости  /  Алексей Оводов

В России с начала года выдано более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов на новостройки, при этом цены на аренду жилья растут. Что выгоднее — взять ипотеку или снимать жилье в Петербурге?

Что делать, если всей суммы на покупку квартиры нет, а рост цен на недвижимость «съел» пониженные ставки по ипотеке? Насколько подорожали недвижимость и стройматериалы? Что выгоднее — арендовать квартиру или брать ипотечный кредит? В какой сезон покупка жилья наиболее выгодна? Какая сумма оптимальна для первоначального взноса? Надо ли вводить лимиты на выдачу льготной ипотеки и как это скажется на ценах? Грозит ли России ипотечный кризис?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

Брифинг состоится во вторник, 19 октября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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