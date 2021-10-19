Супруга Никиты Преснякова назвала хорошими отношения с партнершей мужа по «Ледниковому периоду»

Москва, 19 октября. Супруга музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова заявила, что не ревновала мужа к партнерше на телешоу «Ледниковый период» фигуристке Наталье Забияко.

Через периоды ревности пара прошла в начале отношений и в настоящее время молодые люди не дают «друг другу на это ни малейшего повода», сообщила в интервью WMJ.ru Краснова. Свое отношение к партнерше Преснякова она назвала хорошим. Супруги даже ужинали вместе с фигуристкой и ее мужем.

Краснова призналась, что ей нравится Забияко в качестве партнерши Преснякова. Фигуристка красивая, эффектная и миниатюрная, отметила девушка.

«Естественно, нет никакой ревности, мы взрослые люди, она замужняя женщина, мы знакомы с ее мужем, даже ужинали вместе. Поэтому я не против, а очень рада, что у него самая красивая и лучшая партнерша», - сообщила Краснова.

Девушка заявила, что верила в успех возлюбленного с самого начала, но осознавала, что для ее супруга существуют определенные риски. Тем не менее с учетом любви супруга к разным экстремальным видам спорта, Краснова не боялась и не переживала за него, так как знала, что внук Аллы Пугачевой справится.

Ранее Никита Пресняков получил серьезную травму во время исполнения номера с Забияко. Музыкант упал на лед и фигуристка чуть не отсекла ему палец. Артисту оказали медицинскую помощь сразу после выступления. Но принимать цветы от детей внуку Аллы Пугачевой пришлось с окровавленной рукой.