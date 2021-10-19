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Зеленский заверил, что страны ЕС поддерживают вступление Украины в союз
Политика
Зеленский заверил, что страны ЕС поддерживают вступление Украины в союз
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна была бы в ЕС уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Все 27 стран должны открыто выступить за членство Украины в союзе. С каждым членом Евросоюза Зеленский, по его словам, общается отдельно, а некоторые страны он посещает.

«Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за», — сказал политик в интервью телеканалу ICTV.

Однако пока что подвижек нет, потому что остаются проблемы с некоторыми из стран. Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что на Украине до конца года планируется создать военно-учебную миссию Евросоюза. В Брюсселе считают, что она может стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России, а также в контексте ситуации с полуостровом Крым.

Недавно бывший украинский лидер Петр Порошенко признался, что ожидает от Зеленского судебную реформу и борьбу с коррупцией. Для осуществления этих шагов, по мнению политика, украинскому лидеру нужна поддержка Евросоюза.

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