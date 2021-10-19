Политолог Шпаковский объяснил, почему России нужно лишать гражданства работающих на Запад

В период беззакония, в бесконтрольные девяностые годы, когда рушился СССР, некоторые дельцы сумели путем махинаций с залоговыми аукционами украсть у своего народа огромные средства и вывели их за рубеж. Имея капитал за границей, они пользуются своей страной, а иногда идут и на прямое сотрудничество с врагами государства. Механизм лишения гражданства подобных деятелей необходим, заявил ФАН белорусский политолог Александр Шпаковский, комментируя слова начальника отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслава Орловского.

Ранее белорусские правоохранители сообщили СМИ, что считают логичным и справедливым лишать гражданства белорусов, которые уехали за границу и оттуда вредят своему государству. В июне вступили в силу инициированные МВД изменения в закон о гражданстве: согласно внесенным поправкам, лица, которые приобрели белорусское гражданство, могут его утратить по приговору суда. Это грозит виновным в экстремизме, терроризме либо причинении вреда интересам Белоруссии.

Директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский пояснил, что в Белоруссии нет процедуры лишения гражданства тех, кто приобрел его по праву рождения в стране, но законодательство не статично: нормотворческая деятельность должна отвечать веяниям времени. Это, по мнению эксперта, означает, что закон надо усовершенствовать.

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«У многих «беглецов» есть иностранное гражданство, а законом Белоруссии подобное не предусмотрено: институт двойного гражданства в Белоруссии отсутствует. Инициатива ГУБОПиК в законодательстве о гражданстве поможет навести порядок и устранит коллизии в этой области. Подобный законопроект был бы актуален и для России, ведь у нее, как и у Белоруссии, есть так называемые граждане, которые на протяжении длительного времени находятся за рубежом — в юрисдикции иностранных государств. Они работают в интересах экономики иностранных государств, используя капиталы, приобретенные сомнительным путем и выведенные за границу. Россия для таких людей является лишь «кормовой базой», используя ресурсы которой они ведут бизнес», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Шпаковский уточнил, что нередко люди, живущие за пределами своей страны, имеют тесные отношения с политикоформирующими кругами и действуют во вред своей родине, за счет ее интересов реализуют свои политические проекты. Юрист выразил надежду, что подобный законопроект даст возможность стране очистить финансово-политический истеблишмент от агентов иностранного влияния. Он напомнил, что Россия и Белоруссия вновь находятся в состоянии холодной войны с коллективным Западом. Политический обозреватель заявил, что об этом надо помнить и принимать меры к обеспечению безопасности наших государств и нашего народа.

Ранее ФАН рассказал, почему Саакашвили как политик в Грузии будет бесполезен. По мнению экспертов, он лишь вносит в общественно-политические события хаос.