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Абхазский биолог Сабекия дал советы по выбору мандаринов

  /   Обновлено: 19 октября 2021 08:50
Общество
Абхазский биолог Сабекия дал советы по выбору мандаринов
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Сухум, 19 октября. О качестве мандаринов не всегда можно сказать по их внешнему виду, предупредил завотделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.

По словам эксперта, плоды должны быть желто-оранжевого или оранжевого цвета, с небольшой прозеленью. С недавнего времени в продаже стало появляться больше цитрусовых с веточками, служащих «показателем свежести», сообщил РИА Новости Сабекия.

«У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских — узкие, чуть продолговатые», — отметил эксперт.

Сабекия сообщил, что в Абхазии произрастает порядка 120 сортов цитрусовых. Среди мандаринов основным промышленным сортом в республике является уншиу, который завезли в Абхазию еще в 1894 году.

Ранее научный руководитель Института общественного здравоохранения Пекинского университета Ма Гуньшэн рассказал, что в 100 граммах цитрусовых фруктов содержится 890 микрограмм каротина и 28 микрограмм витамина С. Первый оказывает положительное воздействие на иммунную систему, состояние кожи и зрение. Витамин С является антиоксидантом, выводит токсины, является профилактикой воспалений и кровоточивости десен.

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фрукты продукты манадирны
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