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Опрос «Синергии»: большинство россиян берут в кредит до 3 млн рублей
Общество
Опрос «Синергии»: большинство россиян берут в кредит до 3 млн рублей
pixabay.com

Москва, 19 октября. Россияне берут чаще всего кредиты на сумму менее 3 миллионов рублей, свидетельствуют данные опроса университета «Синергия».

Всего участниками опроса стали пять тысяч россиян старше 18 лет. РИА Новости со ссылкой на материалы исследования сообщает, что в 29,6% случаев максимальный размер кредита составляет 1-3 миллиона рублей. Еще 23,2% кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4% — на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Каждый четвертый опрошенный (21,4%) взял кредит на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Ссуды на более крупные суммы, превышающие 6 миллионов рублей, получили только 10,4% респондентов.

Кредиты в настоящее время выплачивают 56% граждан. При этом 21,6% респондентов намерены оформить займ в ближайший год. У 78,4% опрошенных таких планов нет.

Большинство россиян готовы отдавать на погашение кредита до четверти зарплаты. Тратить треть заработка могут 15,4% опрошенных, половину — 9,4% человек. Около 4,8% участников опроса выразили готовность отправлять на погашение задолженности большую часть зарплаты.

Ранее стало известно, что потребительский кредит наличными стал самым популярным среди россиян. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

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