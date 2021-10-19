Еще 15 бурых медведей застрелят в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Убить хищников должны до наступления зимы, то есть до момента, когда они залягут в спячку, сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Ранее министр подписал приказы об отстреле еще 15 бурых медведей, угрожающих безопасности людей. В Ермаковском районе до 15 ноября должны застрелить пять медведей, а в Идринском — десять в срок до 30 ноября. Отстреливать можно опасных особей любого пола и возраста.

Такое решение было принято после того, как медведи начали заходить в населенные пункты. Госинспекторы обратились к Борзых с обращением урегулировать численность охотничьих ресурсов из-за потенциальной опасности для здоровья и жизни людей.

Ранее медведь задрал 45-летнего сторожа сельхозпредприятия в селе Половино-Черемхово Тайшетского района. Его тело нашел прохожий. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.